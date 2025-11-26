صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الرابعة والأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446/1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية “محصولي”.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (255,304,290) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (152,756) طنًا، لعدد (186) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم مبلغ (1,657,342,812) ريالًا، وذلك لكمية (934,599) طنًا، لعدد (2858) مزارعًا.