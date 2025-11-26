صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الرابعة والأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446/1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية “محصولي”.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (255,304,290) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (152,756) طنًا، لعدد (186) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم مبلغ (1,657,342,812) ريالًا، وذلك لكمية (934,599) طنًا، لعدد (2858) مزارعًا.