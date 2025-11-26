صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه

نظّم كأس الصقور السعودي 2025 اليوم، ستة أشواط لفئة المحترفين المحليين ضمن مسابقة الملواح، التي تُقام في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، شارك فيها أكثر من (188) صقرًا.

وتنافس الصقارون على جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة 48 شوطًا، لفئات الهواة والمحترفين والملاك والنخبة.

وبدأت أشواط اليوم بشوط مثلوث جير فرخ للمحترفين، وحصد المركز الأول علي بن محمد بن علي المري بصقره (نجاح)، قاطعًا مسافة الملواح بزمن (13.902) ثانية، وفي شوط مثلوث جير قرناس للمحترفين فاز بالمركز الأول خالد سعد عبدالرحمن الشميسي، بصقره (مرعبة)، محققًا زمن (13.727) ثانية.

أما شوط جير بيور فرخ للمحترفين، ففاز بالمركز الأول محمد بن فلاح بن فريح الحمضاوي، بصقره (حائل)، محققًا زمن (14.423) ثانية، فيما فاز بالمركز الأول بشوط جير بيور قرناس للمحترفين الصقار تركي فايز مقحم القحطاني، بصقره (باسل)، محققًا زمن (14.786) ثانية.

وفي شوط حر فرخ للمحترفين، فاز بالمركز الأول الصقار سعود مغيب سلطان الشيباني، بصقره (راهي)، محققًا زمن (16.292) ثانية، فيما فاز بشوط حر قرناس للمحترفين الصقار فهد طعيس القحطاني، بصقره (H1) بزمن قدره (15.392) ثانية.

يذكر أن فعاليات الكأس تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتصاحبها فعاليات متنوعة تُقام خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، تشمل ميدانًا للرماية، ومتحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقة للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائية تراثية، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.