 لتطوير منتجات استثمارية جديدة وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية

صندوق التنمية الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع “ستيـت ستريـت” بقيمة 750 مليون ريال

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ابرم صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع كل من شركة “ستيـت ستريـت غلوبال أدفايزرز ” وشركة “ستيـت ستريـت السعودية للحلول المالية” بقيمة تصل الى 750 مليون ريال سعودي في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، للتعاون في تطوير منتجات استثمارية مبتكرة في سوق الأسهم السعودية تسهم في تعزيز جاذبية السوق المالية الوطنية وذلك في إطار جهوده لتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الصندوق أن المذكرة تهدف إلى تطوير صناديق استثمار متداولة تمنح المستثمرين المحليين والأجانب إمكانية الوصول إلى الفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية وعمق السوق المالية. كما تتضمن الاتفاقية تقديم برامج تدريب وتبادل معرفة بين الجانبين في مجالات إدارة الأصول والاستثمار المؤسسي، بما يسهم في بناء القدرات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.


وأكد صندوق التنمية الوطني أن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادًا لجهوده في تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم أهداف الصندوق في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعميق أسواق المال.
وتُعد شركة “ستيـت ستريـت” من كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية المتقدمة، حيث تُسهم هذه الشراكة في توسيع آفاق التعاون الدولي ونقل الخبرات وتعزيز ممارسات الاستثمار المؤسسي في المملكة.

