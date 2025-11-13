Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضباب يحجب الرؤية على محافظتي القريات وطبرجل

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
ضباب يحجب الرؤية على محافظتي القريات وطبرجل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‎نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل غدًا الجمعة.

وتوقع في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم بسبب الضباب الخفيف, مبينًا أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية صباحًا حتى الساعة الثامنة صباح الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
ضباب يحجب الرؤية في محافظتي القريات وطبرجل

ضباب يحجب الرؤية في محافظتي القريات وطبرجل

شاهد.. ضباب كثيف يحجب الرؤية على طريق “الصمان – بلقرن”

شاهد.. ضباب كثيف يحجب الرؤية على طريق “الصمان – بلقرن”

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد