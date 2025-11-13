ضباب يحجب الرؤية على محافظتي القريات وطبرجل

‎نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل غدًا الجمعة.

وتوقع في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم بسبب الضباب الخفيف, مبينًا أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية صباحًا حتى الساعة الثامنة صباح الجمعة.