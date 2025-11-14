ضبط استراحة في الخرج استُغِلّت بصورة غير نظامية لإنتاج وبيع الدواجن

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز الرقابة الميدانية وحماية الصحة العامة، ضبطت بلدية محافظة الخرج، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة، استراحة جرى استغلالها بصورة غير نظامية لإنتاج وبيع الدواجن، في بيئة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والبلدية، إذ عُثر داخل الموقع على أكثر من 3,800 دجاجة معدّة للتداول المخالف.
وباشرت الفرق الرقابية موقع المخالفة فور رصده، واتُّخذت الإجراءات النظامية، وتم إيقاف النشاط، ومصادرة المواد المخالفة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وتضم غرفة العمليات المشتركة جهات حكومية وأمنية تعمل على رصد المخالفات البلدية والصحية ومعالجتها، بما يضمن الامتثال ويعزز السلامة العامة.
وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرار جهودها الرقابية ممثلة ببلدية الخرج في متابعة المخالفات البلدية وضبط التجاوزات، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة حفاظًا على صحة وسلامة السكان.