ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة لارتكابه عدد من المخالفات المرورية.

ضبط قائد مركبة

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أنه تم ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المرور السعودي، أنه جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.