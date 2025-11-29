الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025 الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي وفاة 11 طفلًا بوباء الحصبة في شمال أوغندا سديم “رأس الحصان” يزين سماء المملكة هيئة النقل: ضبط 1334 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة لارتكابه عدد من المخالفات المرورية.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أنه تم ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف المرور السعودي، أنه جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
#المرور_السعودي بمنطقة عسير يضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه. pic.twitter.com/LMQtzSp7CO
— المرور السعودي (@eMoroor) November 29, 2025