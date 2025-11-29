Icon

ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٠ مساءً
ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة لارتكابه عدد من المخالفات المرورية.

ضبط قائد مركبة

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أنه تم ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المرور السعودي، أنه جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

