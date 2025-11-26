ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط خليجيين اثنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهما صقران و(6) أجهزة نداء الطيور، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور في الصيد غرامة (50,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.