ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط خليجيين اثنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهما صقران و(6) أجهزة نداء الطيور، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور في الصيد غرامة (50,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

