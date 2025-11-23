Icon

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بمكة المكرمة

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٨ مساءً
ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في القنفذة بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994)، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

