ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في مكة المكرمة

اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف الموارد البشرية تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتان تستخدم في نهل الرمال وتجريف التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.