ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في مكة المكرمة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتان تستخدم في نهل الرمال وتجريف التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.