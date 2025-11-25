يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار روسيا تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (21) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.