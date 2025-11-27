ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة

المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة شروط الاشتراك في جمعية GOSI منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية استقرار أسعار الذهب اليوم
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.