Icon

المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية Icon خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة Icon شروط الاشتراك في جمعية GOSI Icon منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي

تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي

ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة

ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية اليوم
حالة مطرية متفاوتة الغزارة على منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

حالة مطرية متفاوتة الغزارة على منطقة المدينة...

السعودية اليوم
تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي
السعودية اليوم

تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل...

السعودية اليوم
أكثر من 3.7 ملايين زائر لـ المدينة المنورة خلال الربع الثاني من 2025
السعودية اليوم

أكثر من 3.7 ملايين زائر لـ المدينة...

السعودية اليوم
ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية...

السعودية اليوم