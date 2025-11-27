Icon

ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٤ مساءً
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية مخالفًا لنظام البيئة، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

