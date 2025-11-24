Icon

ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في محمية طويق الطبيعية

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٧ مساءً
ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في محمية طويق الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

