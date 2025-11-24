ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في محمية طويق الطبيعية أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة الجوف جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخرج طالبات الدفعة الـ20 لمرحلة البكالوريوس أمير الشرقية يُدشّن ملتقى ومعرض “راد 2025” “التخصصي” ينجح في زراعة أصغر جهاز منظم لضربات القلب لمولودة تزن 2 كجم ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في مكة المكرمة اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.