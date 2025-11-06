ضبط مفحط تبوك

أعلن المرور السعودي بمنطقة تبوك عن ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة التفحيط، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المرور على منصة إكس، جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.