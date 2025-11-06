ضبط مفحط تبوك

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلن المرور السعودي بمنطقة تبوك عن ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة التفحيط، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المرور على منصة إكس، جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.