جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في حائل والتشهير به

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٠ مساءً
ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في حائل والتشهير به
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة حائل بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية اليمنية محمد سالم أحمد هادي، لتحرشه بامرأة.

وأوضح الأمن العام، في يبان له عبر منصة إكس: “أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

