Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبط مقيم لتخزينه حطبًا محليًّا في الرياض

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٤ مساءً
ضبط مقيم لتخزينه حطبًا محليًّا في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته (574) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق ثلاثة محال مخالفة ومصادرة رتب وشعارات عسكرية مخالفة بالرياض

إغلاق ثلاثة محال مخالفة ومصادرة رتب وشعارات عسكرية مخالفة بالرياض

مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية

مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية
السعودية اليوم

مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني...

السعودية اليوم
إغلاق ثلاثة محال مخالفة ومصادرة رتب وشعارات عسكرية مخالفة بالرياض
أخبار رئيسية

إغلاق ثلاثة محال مخالفة ومصادرة رتب وشعارات...

أخبار رئيسية