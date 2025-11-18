Icon

ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية النيبالية لنظام البيئة؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

