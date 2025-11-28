ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه 3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية النيبالية مخالفًا لنظام البيئة، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.