ضبط مقيم لممارسته الصيد دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة في جدة

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٠ مساءً
ضبط مقيم لممارسته الصيد دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة في جدة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مقيمًا من الجنسية الميانمارية مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

