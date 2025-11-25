يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار روسيا تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.