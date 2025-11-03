ضبط مقيم يرافقه طفلان لممارستهم التسول في الأماكن العامة بالقصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبط مقيم من الجنسية السورية، لاستغلاله طفلين في ممارسة التسول بالأماكن العامة.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن المقيم كان يقوم بتوزيع الأطفال في عدة مواقع للتسول بشكل مباشر، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المتورط في القضية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.