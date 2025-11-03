ضبط مقيم يرافقه طفلان لممارستهم التسول في الأماكن العامة بالقصيم

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبط مقيم من الجنسية السورية، لاستغلاله طفلين في ممارسة التسول بالأماكن العامة.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن المقيم كان يقوم بتوزيع الأطفال في عدة مواقع للتسول بشكل مباشر، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.
وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المتورط في القضية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.