ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في عسير

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٣ مساءً
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في عسير
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القحمة بمنطقة عسير، مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، واستخدامهما أدوات محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

