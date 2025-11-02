Icon

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٢ مساءً
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
المواطن - فريق التحرير

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الفحم والحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

