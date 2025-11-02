ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الفحم والحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.