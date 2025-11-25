ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع بحائل

وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، مشيرة إلى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.