ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع بحائل

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع بحائل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، مشيرة إلى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

