Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (5) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية عروق بني معارض

ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية عروق بني معارض

ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية عروق بني معارض
السعودية اليوم

ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل...

السعودية اليوم