Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الملك سلمان

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٨ مساءً
ضبط مواطن للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100,000 ريال.

قد يهمّك أيضاً
محمية الملك سلمان.. موئل مثالي لتكاثر المئات من الطيور المهاجرة

محمية الملك سلمان.. موئل مثالي لتكاثر المئات من الطيور المهاجرة

جهود هيئة تطوير محمية الملك سلمان تُثمر عن غرس 4 ملايين شجرة

جهود هيئة تطوير محمية الملك سلمان تُثمر عن غرس 4 ملايين شجرة

وأهابت القوة الخاصة للأمن البيئي بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد