ضبط مواطن للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الملك سلمان

ضبطت القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100,000 ريال.
وأهابت القوة الخاصة للأمن البيئي بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.