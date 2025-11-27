Icon

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو Icon فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي Icon ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير Icon اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية Icon الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة Icon السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي  Icon “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي Icon السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين Icon انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرطة منطقة عسير بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدًا لممارسته أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير

ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير

حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية

حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في عسير
السعودية اليوم

ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح...

السعودية اليوم
أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات بعسير
السعودية اليوم

أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير
السعودية اليوم

ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير

السعودية اليوم
إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 23 كيلو جرامًا من القات المخدر
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه...

السعودية اليوم
حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية
السعودية اليوم

حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم...

السعودية اليوم