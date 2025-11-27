الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
ضبطت شرطة منطقة عسير بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدًا لممارسته أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.
