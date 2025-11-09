Icon

ضبط ومصادرة 403 كيلوغرامات من الأسماك الفاسدة بجازان

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٤ مساءً
ضبط ومصادرة 403 كيلوغرامات من الأسماك الفاسدة بجازان
المواطن - فريق التحرير

ضبطت فرقُ مراقبة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، 403 كيلوغرامات من الأسماك الفاسدة، كانت معدّةً للبيع في الأسواق المحلية.

وجاءت هذه العملية ضمن حملة الامتثال في سلامة الأغذية التي تنفذها الوزارة، حيث نفّذت الفرق المختصة جولاتٍ تفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في عددٍ من محافظات المنطقة، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسماك التي ظهرت عليها علامات فسادٍ وعدم صلاحيةٍ للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرتها، مبينًا أن الكميات المصادرة جرى إتلافها وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وأكد فرع الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، مشددًا على استمرار أعمال المراقبة الميدانية بشكلٍ دوري لرصد أي مخالفاتٍ تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية،

داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالاتٍ يُشتبه في فسادها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك. مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع للحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة الأغذية المتداولة في الأسواق.

 

