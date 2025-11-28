Icon

ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية Icon توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات Icon الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو Icon ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة CEER Icon وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المرور عبر حسابه بمنصة إكس أنه تم ضبط 2332 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 2304 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 2304 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد