ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة CEER وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المرور عبر حسابه بمنصة إكس أنه تم ضبط 2332 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.