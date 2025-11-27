Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه تم ضبط 2332 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

 

