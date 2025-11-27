إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف 329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025 منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه تم ضبط 2332 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.