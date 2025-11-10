ضبط 427 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك في جازان

نفَّذت فرقُ مراقبة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان (521) جولةً رقابيةً خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، ضمن الحملة الرقابية على صحة وسلامة الأغذية؛ التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية، وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وأسفرت الجولات عن ضبط ومصادرة (427) كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت أسماكًا ولحومًا ومنتجاتٍ غذائيةً متنوّعة، إضافةً إلى إعدام (63) كيلوجرامًا من اللحوم في المسالخ لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتحرير (29) مخالفة، وتوجيه (25) إنذارًا للمنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة استكمالًا لجهود فرع الوزارة في شهر أكتوبر الماضي، التي شملت حملةً رقابيةً على امتثال التراخيص خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر 2025، نفّذت خلالها (1057) جولة رقابية، شملت (559) محلًا، و(216) مبسطًا، و(39) سوقًا، و(19) مسلخًا، و(224) حظيرة، وأسفرت عن توجيه (745) إنذارًا للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات النظامية.

ويؤكد فرع الوزارة مواصلة جهوده في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الأسواق والمسالخ والمنشآت الغذائية في المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفاتٍ أو حالات يُشتبه في فسادها؛ تعزيزًا لسلامة الغذاء وحمايةً للمستهلك.