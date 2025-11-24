جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.