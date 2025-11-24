ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.