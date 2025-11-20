ضبط 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس بالرياض

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
ضبطت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، (8) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يتشاجرون أمام إحدى المدارس.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
📹 شرطة منطقة الرياض تضبط (8) أشخاص إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس. pic.twitter.com/TehwTrw8KN
