ضبط 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس بالرياض

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
ضبط 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس بالرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، (8) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يتشاجرون أمام إحدى المدارس.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

