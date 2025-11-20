ضبط 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس بالرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، (8) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يتشاجرون أمام إحدى المدارس.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.