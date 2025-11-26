ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (7) معدات تستخدم في نهل الرمال وتجريف التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.