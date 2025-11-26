Icon

ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (7) معدات تستخدم في نهل الرمال وتجريف التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

