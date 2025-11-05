طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا

Icon

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يستمر حتى غدٍ الخميس 6 نوفمبر ، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

