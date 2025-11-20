طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد 300 ألف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، طرح المناقصة السادسة والأخيرة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (300) ألف طن للتوريد خلال الفترة (فبراير – أبريل 2026م).

وصرَّح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، مشيرًا إلى أن الكمية موزعة على عدد (5) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري.