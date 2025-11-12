Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

وأضافت الإدارة، عبر منصة إكس، أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وبالنسبة إلى طريقة الوصول للخدمة أكدت الإدارة العامة للمرور، أنها تبدأ بدخول المستفيد لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

