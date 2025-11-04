Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طرح 28 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
طرح 28 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 28 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تمكين المكلفين من أداء الرسوم الجمركية طوعًا قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 نوفمبر 2025م.

قد يهمّك أيضاً
طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع

طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع

طرح 31 مشروعًا عبر منصة استطلاع

طرح 31 مشروعًا عبر منصة استطلاع

وطرحت الهيئة العامة للنقل عبر المنصة مشروع (اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية)؛ بهدف تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط من خلال تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ووضع المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها لدى المنشأة طالبة الترخيص، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 نوفمبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح مديرية الأمن العام مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة) بهدف إجراء تحسينات أمنية في نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 20 نوفمبر 2025م.

من جانبه، طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مشروع (لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار)؛ الذي يهدف من خلاله إلى وضع أحكام تسهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار في المشتريات الحكومية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 نوفمبر 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد