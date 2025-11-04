طرح 28 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 28 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تمكين المكلفين من أداء الرسوم الجمركية طوعًا قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 نوفمبر 2025م.
وطرحت الهيئة العامة للنقل عبر المنصة مشروع (اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية)؛ بهدف تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط من خلال تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ووضع المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها لدى المنشأة طالبة الترخيص، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 نوفمبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح مديرية الأمن العام مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة) بهدف إجراء تحسينات أمنية في نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 20 نوفمبر 2025م.
من جانبه، طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مشروع (لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار)؛ الذي يهدف من خلاله إلى وضع أحكام تسهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار في المشتريات الحكومية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 نوفمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.