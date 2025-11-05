طرح 3 فرص استثمارية لدعم الأنشطة البيئية والترفيهية في القصيم

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 3 فرص استثمارية في قطاع المتنزهات الوطنية، والأنشطة الزراعية بمنطقة القصيم؛ وذلك للإسهام في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة، أن الفرص الاستثمارية شملت، إنشاء متنزه بري جبل ساق 2، على مساحة إجمالية تبلغ 764,224 مترًا مربعًا بمحافظة البكيرية، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو 28 ديسمبر 2025م، إضافة إلى فرصة أخرى لإنشاء متنزه القصيم الوطني “عروق الطرفية” جزء رقم 3 بمحافظة بريدة، على مساحة إجمالية تبلغ 15,827 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرصة، هو الثلاثين من شهر ديسمبر 2025م.
وأضافت، أن الفرصة الاستثمارية الثالثة، تضمنت إنشاء مدينة الفراولة بمحافظة بريدة، على مساحة إجمالية تبلغ 298,839 مترًا مربعًا؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرصة، هو الرابع من شهر يناير 2026م.
ودَعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: هنا.