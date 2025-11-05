طرح 3 فرص استثمارية لدعم الأنشطة البيئية والترفيهية في القصيم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 3 فرص استثمارية في قطاع المتنزهات الوطنية، والأنشطة الزراعية بمنطقة القصيم؛ وذلك للإسهام في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، أن الفرص الاستثمارية شملت، إنشاء متنزه بري جبل ساق 2، على مساحة إجمالية تبلغ 764,224 مترًا مربعًا بمحافظة البكيرية، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو 28 ديسمبر 2025م، إضافة إلى فرصة أخرى لإنشاء متنزه القصيم الوطني “عروق الطرفية” جزء رقم 3 بمحافظة بريدة، على مساحة إجمالية تبلغ 15,827 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرصة، هو الثلاثين من شهر ديسمبر 2025م.

وأضافت، أن الفرصة الاستثمارية الثالثة، تضمنت إنشاء مدينة الفراولة بمحافظة بريدة، على مساحة إجمالية تبلغ 298,839 مترًا مربعًا؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرصة، هو الرابع من شهر يناير 2026م.

ودَعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: هنا.