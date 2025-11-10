طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار خفيفة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.