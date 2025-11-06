طوارئ في الفلبين بسبب كالمايجي

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، عقب الأضرار الكارثية التي خلّفها الإعصار “كالمايجي”، والذي أسفر عن مقتل وفقدان ما لا يقل عن 241 شخصًا في المقاطعات الوسطى، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها الفلبين خلال العام الجاري.

وجاء القرار خلال اجتماع للرئيس مع مسؤولي إدارة الكوارث لمتابعة الأوضاع وتقييم حجم الخسائر، حيث أوضح أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى تسريع صرف الأموال المخصصة للطوارئ وتسهيل عمليات الإغاثة، إضافة إلى منع احتكار السلع الغذائية وارتفاع أسعارها في المناطق المتضررة.

ضحايا الإعصار

ووفقًا لتقارير رسمية، بلغ عدد القتلى المؤكدين 114 شخصًا، غالبيتهم لقوا حتفهم غرقًا جراء الفيضانات المفاجئة، بينما لا يزال 127 آخرون في عداد المفقودين، معظمهم في مقاطعة “سيبو” التي تُعد من أكثر المناطق تضررًا. وقد غادر الإعصار الأراضي الفلبينية أمس الأربعاء متجهًا نحو بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح أجزاء واسعة من البلاد.

وأشارت الحكومة إلى أن الإعصار ألحق أضرارًا جسيمة بحياة نحو مليوني شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 560 ألف قروي، بينهم ما يزيد على 450 ألفًا تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء مؤقتة، في ظل استمرار الجهود الحكومية لإغاثة المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.