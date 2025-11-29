طيران ناس: استكمال جميع التحديثات الفنية لـ20 طائرة.. لا تأخير أو إلغاء للرحلات

أعلنت شركة طيران ناس، مساء اليوم السبت، استكمال جميع التحديثات الفنية لـ 20 طائرة ضمن أسطوله المكون من 68 طائرة.

وأضاف طيران ناس، أن جميع الرحلات تسير وفق جدولها دون أي تأخيرات أو إلغاءات ناتجة عن هذه التحديثات، حيث استمر التشغيل وفق الخطط المعتمدة وبأعلى مستويات الكفاءة.

وجاء في بيان لـ طيران ناس: “تعقيباً على التنويه السابق، وبناءً على التوجيه الصادر من شركة إيرباص بشأن إجراء تحديث برمجي وفني لعدد من طائرات عائلة A320 العاملة لدى عدة شركات طيران حول العالم، يود طيران ناس أن يوضح أنه تم استكمال جميع التحديثات المطلوبة للطائرات المشمولة بهذا الإجراء وعددها 20 طائرة من أصل 68 طائرة في أسطوله، وذلك في وقت قياسي ودون تسجيل أي تأثير على سير العمليات التشغيلية”.

ويتقدم طيران ناس بخالص الشكر والتقدير لضيوفه الكرام على تفهمهم وثقتهم، ويثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل الذي واصل العمل على مدار الساعة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان بما يحقق راحة المسافرين ويعزز تجربتهم.