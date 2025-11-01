طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة والكويت يوم السبت أول نوفمبر، ليعزز الربط الجوي بين المملكة والكويت ويؤكد التزامه بتعزيز شبكته ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.

وأُقيم الاحتفال بإطلاق الرحلة الأولى في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات جدة. وقُدّمت الهدايا التذكارية للمسافرين على متن الرحلة المغادرة إلى الكويت.

واعتبارًا من الأول من نوفمبر، بدأ طيران ناس تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الكويت الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك بالإضافة إلى رحلاته اليومية الحالية بين الرياض والكويت، ليصل الإجمالي إلى عشر رحلات أسبوعية لطيران ناس بين البلدين الشقيقين. يأتي ذلك في إطار خطة طيران ناس للنمو والتوسع، والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يساهم إطلاق رحلات طيران ناس المباشرة بين جدة والكويت في تعزيز حركة السفر التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين ودعم الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.