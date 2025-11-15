طيران ناس يعلن تسيير رحلة أسبوعية مباشرة بين بغداد والمدينة المنورة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تسيير رحلة أسبوعية مباشرة بين العاصمة العراقية بغداد والمدينة المنورة بدءًا من 6 ديسمبر، ضمن خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، وبالتواؤم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وستربط رحلة أسبوعية مباشرة بغداد مع المدينة المنورة، مما يضيف خطاً مباشراً جديداً يربط بين العراق والمملكة، إلى جانب رحلات الناقل الاقتصادي من النجف إلى الدمام بواقع أربع رحلات أسبوعية مباشرة، ومن بغداد إلى جدة بواقع رحلة مباشرة يومياً.

وكان “طيران ناس” أول ناقل جوي سعودي يستأنف رحلاته بين المملكة والعراق في عام 2017 بعد توقف دام 27 عاماً.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.