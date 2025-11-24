طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف

الرياض، المملكة العربية السعودية – 24 نوفمبر 2025: أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة أسبوعياً بين الدمام وطريف، وذلك في إطار تعزيز شبكة طيران ناس الداخلية ضمن خطة التوسع والنمو للشركة، بالتواؤم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

واعتبارًا من 4 ديسمبر، سيتم تشغيل رحلتين مباشرة أيام الخميس والأحد من الدمام، أحد مراكز عمليات طيران ناس الأربعة حول المملكة، إلى طريف في شمال المملكة العربية السعودية.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.