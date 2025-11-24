Icon

طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف Icon الموارد البشرية تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص Icon شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا Icon غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض Icon ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام Icon المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية Icon تراجع أسعار النفط  Icon واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو Icon علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين Icon انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدءًا من 4 ديسمبر

طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣١ مساءً
طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

الرياض، المملكة العربية السعودية – 24 نوفمبر 2025: أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة أسبوعياً بين الدمام وطريف، وذلك في إطار تعزيز شبكة طيران ناس الداخلية ضمن خطة التوسع والنمو للشركة، بالتواؤم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

واعتبارًا من 4 ديسمبر، سيتم تشغيل رحلتين مباشرة أيام الخميس والأحد من الدمام، أحد مراكز عمليات طيران ناس الأربعة حول المملكة، إلى طريف في شمال المملكة العربية السعودية.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يطلق مبادرة “رحلة أدب” لتعزيز محتوى الأدب والشعر السعودي

طيران ناس يطلق مبادرة “رحلة أدب” لتعزيز محتوى الأدب والشعر السعودي

طيران ناس يعلن تسيير رحلة أسبوعية مباشرة بين بغداد والمدينة المنورة

طيران ناس يعلن تسيير رحلة أسبوعية مباشرة بين بغداد والمدينة المنورة

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طيران ناس يطلق مبادرة “رحلة أدب” لتعزيز محتوى الأدب والشعر السعودي
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق مبادرة “رحلة أدب” لتعزيز...

السعودية اليوم