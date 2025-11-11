Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شارك كراعٍ ذهبي للنسخة الخامسة للمعرض

طيران ناس يوقع عدة اتفاقيات في مؤتمر ومعرض الحج لتعزيز عملياته في خدمة ضيوف الرحمن

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٩ مساءً
طيران ناس يوقع عدة اتفاقيات في مؤتمر ومعرض الحج لتعزيز عملياته في خدمة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن توقيع عدة اتفاقيات خلال مشاركته كراعٍ ذهبي في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج، مؤكدًا بذلك التزامه الاستراتيجي تجاه قطاع الحج والعمرة، والذي شهد نقل طيران ناس لأكثر من مليوني حاج ومعتمر بنجاح منذ عام 2007.

وقع طيران ناس عددًا من الاتفاقيات والشراكات لتعزيز عملياته في خدمة ضيوف الرحمن، خلال الفعالية التي تنظمها وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج ضيوف الرحمن، في جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، تحت شعار “من مكة إلى العالم”.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت

طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت

طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق

طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق

ويجمع المؤتمر الأكاديميين والباحثين وممثلي مكاتب شؤون الحج والبعثات الدبلوماسية من مختلف أنحاء العالم. وسيشارك أكثر من 260 عارضًا من 137 دولة في المعرض المصاحب، لعرض أحدث التقنيات والخدمات المتعلقة بمنظومة الحج والعمرة.
ويُعدّ قطاع الحج والعمرة ركيزة أساسية في استراتيجية طيران ناس، وقد نقل الطيران الاقتصادي الرائد أكثر من 120 ألف حاج من 15 دولة خلال موسم حج 1446هـ (2025م)، ليصل بذلك إجمالي عدد الحجاج والمعتمرين الذين نقلهم طيران ناس إلى أكثر من مليوني مسافر منذ انطلاق عملياته في عام 2007.

وقد أبرم طيران ناس العديد من الشراكات الاستراتيجية لدعم مرونته التشغيلية في مواسم الحج والعمرة، ويشارك في مبادرة طريق مكة، التي تم إطلاقها عام 2019 ضمن برامج رؤية السعودية 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، وتهدف إلى استقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بالتواؤم مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وفي أحدث اتفاقية شراء مع إيرباص، طلب طيران ناس لأول مرة 30 طائرة من طراز A330neo عريض البدن، مما سيتيح لطيران ناس ربط المملكة مباشرة بالأسواق البعيدة في آسيا وأفريقيا، وذلك في إطار خطته للنمو والتوسع، والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد