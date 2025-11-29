Icon

ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية Icon الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك Icon نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق” Icon الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان Icon الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب Icon 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه Icon كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة Icon اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 Icon الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مؤشر على تحسّن حالة الغطاء النباتي

ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ مساءً
ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الماضية ظهورًا وانتشارًا واسعًا لنبات الشوك الروسي المتدحرج (Salsola kali) في عدد من المواقع الصحراوية والسهول الرملية، في مؤشر على تحسّن حالة الغطاء النباتي واستعادة التوازن الطبيعي للأنظمة البيئية الصحراوية.
وينمو هذا النبات عادةً في المناطق المفتوحة التي تخلو من الغطاء النباتي الآخر، وفي المواقع التي تعرّضت سابقًا للرعي الجائر، ما يجعله مؤشرًا حيويًا (Biological indicator) على التدهور البيئي السابق قبل بدء مراحل التعافي.


وأوضح رئيس جمعية أمان البيئية ناصر أرشيد المجلاد أن الشوك الروسي يتميّز بقدرته على تحمّل الجفاف والملوحة، وينتمي إلى جنس السالسولا الذي يضم نحو (100) نوع واسع الانتشار عالميًا, ويتخذ النبات شكل عشب حولي عصاري شوكي يصل ارتفاعه إلى نحو (100) سم، ويتكاثر عبر بذور مخروطية الشكل تنتشر بفعل الرياح, ويسهم في تثبيت التربة والحد من انجرافها، ويمثل غذاءً للإبل والمجترات قبل تشكّل أشواكه.
وأكد المجلاد أن انتشار الشوك الروسي يعكس نجاح المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من الرعي الجائر والاحتطاب، لكونه جزءًا من السلسلة الغذائية للبيئة الصحراوية، وظهوره يعد دليلًا على استعادة النظام البيئي لكفاءته.
ويُعد ظهور الشوك الروسي مؤشرًا على أن البيئة الصحراوية في منطقة الحدود الشمالية تمر بمرحلة متقدمة من التعافي، بما يعزّز التنوع الحيوي ويحافظ على الموارد الطبي للأجيال القادمة.

قد يهمّك أيضاً
الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية

الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية

تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية

تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية
السعودية اليوم

الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية

السعودية اليوم