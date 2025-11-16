Icon

عاصفة قوية تضرب جنوبي كاليفورنيا وتحذير من فيضانات عارمة

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

غمرت عاصفة قوية جنوبي ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت، نتج عنها فيضانات في مناطق مقاطعة لوس أنجلوس الساحلية.

وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في لوس أنجلوس وأوكسنارد، بهطول أمطار غزيرة بمعدلات تصل إلى 5ر2 سنتيمتر في الساعة في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات المفاجئة.
وهطلت الجمعة الماضية، أمطار تجاوز منسوبها 10 سنتيمترات على مقاطعة سانتا باربرا الساحلية لدى اقتراب العاصفة من لوس أنجلوس.

وبدأت سحابة طويلة من الرطوبة الاستوائية التي تشكلت فوق المحيط الهادئ، بغمر منطقة خليج سان فرانسيسكو الأربعاء الماضي، تسببت في هطول أمطار غزيرة على جنوبي كاليفورنيا.

