Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن منصة رياضي لتسريع الإجراءات وربط الأندية رقميًا

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٠ مساءً
عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن منصة رياضي لتسريع الإجراءات وربط الأندية رقميًا
المواطن - فريق التحرير

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم، تدشين منصة “رياضي”، البوابة الرقمية الموحدة لخدمات القطاع الرياضي، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية 2025.

وأوضح الفيصل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الرياضة لتعزيز التحول الرقمي في المجال الرياضي، من خلال توحيد الخدمات الإلكترونية في منصة واحدة، تسهّل على الأفراد والجهات الوصول إلى الخدمات بسرعة وكفاءة، وتوفر تجربة نوعية للمستفيدين.

وأشار إلى أن منصة “رياضي” ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، عبر بيئة رقمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين، بما ينعكس على النمو الاقتصادي والتنافسية في القطاع.

وتُمكّن “رياضي” المستفيدين من أكثر من 50 خدمة إلكترونية ضمن بيئة رقمية متكاملة، وتشمل أبرز خدماتها مجالات الاستثمار، التراخيص، الأنشطة والمنافسات الرياضية، خدمات الاتحادات، والمنشآت الرياضية. كما تهدف المنصة إلى دعم مسيرة التطور التقني في الرياضة ورفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد