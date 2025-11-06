عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن منصة رياضي لتسريع الإجراءات وربط الأندية رقميًا

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم، تدشين منصة “رياضي”، البوابة الرقمية الموحدة لخدمات القطاع الرياضي، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية 2025.

وأوضح الفيصل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الرياضة لتعزيز التحول الرقمي في المجال الرياضي، من خلال توحيد الخدمات الإلكترونية في منصة واحدة، تسهّل على الأفراد والجهات الوصول إلى الخدمات بسرعة وكفاءة، وتوفر تجربة نوعية للمستفيدين.

وأشار إلى أن منصة “رياضي” ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، عبر بيئة رقمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين، بما ينعكس على النمو الاقتصادي والتنافسية في القطاع.

وتُمكّن “رياضي” المستفيدين من أكثر من 50 خدمة إلكترونية ضمن بيئة رقمية متكاملة، وتشمل أبرز خدماتها مجالات الاستثمار، التراخيص، الأنشطة والمنافسات الرياضية، خدمات الاتحادات، والمنشآت الرياضية. كما تهدف المنصة إلى دعم مسيرة التطور التقني في الرياضة ورفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.