خلال اجتماعهم الثاني والأربعين في الكويت

عبدالعزيز بن سعود في اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون: نتطلع لتعزيز منظومتنا الأمنية المشتركة

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٥ مساءً
عبدالعزيز بن سعود في اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون: نتطلع لتعزيز منظومتنا الأمنية المشتركة
المواطن - فريق التحرير

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الكويت، اليوم، اجتماعهم الثاني والأربعين برئاسة معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية.

السعودية تعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

رونالدو: بكل فخر أنا سعودي.. وأشعر بالانتماء والسلام في السعودية

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، خلال الاجتماع كلمة قال فيها: يسرني اللقاء بكم في هذا الاجتماع بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتعزيز منظومتنا الأمنية الخليجية المشتركة.

وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على كرم الضيافة، ولمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، على حفاوة الاستقبال، وعلى ما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية للمجلس، مثمنًا سموه الجهود التي بذلها معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، للتنسيق والترتيب لأعمال الاجتماع.

وتطرق سموه للتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية بدول المجلس ومنها الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والتطرف والإرهاب ، وإساءة استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، واستغلالها من التنظيمات الإجرامية والإرهابية والمتطرفة في تهديد الأمن والاستقرار ، مؤكدًا ضرورة إيجاد منظومة أمنية متكاملة لمواجهة التطور المتسارع لتلك الجرائم ، والعمل مع المراكز المتخصصة لإجراء دراسات استشرافية للتهديدات الأمنية المستقبلية، والاستعداد لمواجهتها بتعزيز القدرات البشرية والوعي المجتمعي.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع، وما يصدر عنه من قرارات يجسد استمرار العزيمة الصادقة والعمل المخلص ووحدة الكلمة، بما يحقق تطلعات قادة دولنا، في حماية أوطاننا ومجتمعاتنا، ويعزز أمنها واستقرارها، سائلًا المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.

إثر ذلك، ناقش وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس.

وعقب الاجتماع ، تم تكريم الفائزين في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية كلًا من صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

